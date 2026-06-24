ETV Bharat / Videos

इंदौर के विजय नगर थाने में बीजेपी नेता और पुलिसकर्मी के बीच बहस, वीडियो बनते ही थाने से गायब - BJP LEADER AND POLICE OFFICER FIGHT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इंदौर के विजय नगर थाने में बीजेपी नेता और पुलिसकर्मी के बीच बहस (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : विजयनगर थाने में भाजपा नेता और एक पुलिसकर्मी के विवाद का वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि भाजपा नेता ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए कार्यकर्ता की गाड़ी छुड़ाने के लिए जब थाने पर पहुंचे , तो कथित तौर पर थाने के अंदर बैठे डॉग्स को लेकर भाजपा नेता और एक महिला पुलिसकर्मी का विवाद हो गया. फिलहाल पूरे ही मामले में किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो इंदौर के विजयनगर थाने परिसर का बताया जा रहा है. विवाद बढ़ने पर एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा भाजपा नेताओं का वीडियो बनाना शुरू कर दिया गया. महिला पुलिसकर्मी यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि नेता पुलिस को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं और इन पर 353 शासकीय कार्य में बाधा की कार्रवाई होना चाहिए जैसे ही महिला पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाना शुरू किया भाजपा नेता थाने से बाहर निकल गए. हालांकि, इसे लेकर पुलिस की ओर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

इंदौर : विजयनगर थाने में भाजपा नेता और एक पुलिसकर्मी के विवाद का वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि भाजपा नेता ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए कार्यकर्ता की गाड़ी छुड़ाने के लिए जब थाने पर पहुंचे , तो कथित तौर पर थाने के अंदर बैठे डॉग्स को लेकर भाजपा नेता और एक महिला पुलिसकर्मी का विवाद हो गया. फिलहाल पूरे ही मामले में किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो इंदौर के विजयनगर थाने परिसर का बताया जा रहा है. विवाद बढ़ने पर एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा भाजपा नेताओं का वीडियो बनाना शुरू कर दिया गया. महिला पुलिसकर्मी यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि नेता पुलिस को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं और इन पर 353 शासकीय कार्य में बाधा की कार्रवाई होना चाहिए जैसे ही महिला पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाना शुरू किया भाजपा नेता थाने से बाहर निकल गए. हालांकि, इसे लेकर पुलिस की ओर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE BJP LEADER VIRAL VIDEO
VIJAY NAGAR POLICE STATION VIDEO
INDORE DRINK AND DRIVE CASE
MADHYA PRADESH NEWS
BJP LEADER AND POLICE OFFICER FIGHT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Being the second largest state in the country with 53 districts, Madhya Pradesh is one of the most important states. Being committed to its viewers, ETV Bharat Madhya Pradesh has the reach to the farthest corner of the state with its reporting presence. The variety of the state, the behavioural pattern of the people, the changing trends and the political landscape find the finest expression in its stories....view details

संबंधित ख़बरें

TIGER SPOTTED PANNA AMANGANJ ROAD

कार से जा रहा था परिवार, तभी सामने आए वनराज, देखने के लिए लोगों की लगी कतार

June 22, 2026 at 12:27 PM IST
INDORE CAR FIRE VIDEO TODAY

इंदौर के बाणगंगा में नई कार बनी आग का गोला, कुछ ही देर में जलकर खाक, देखें वीडियो

June 13, 2026 at 12:07 PM IST
ANUPPUR TRUCK CAUGHT FIRE

अनूपपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक बना आग का गोला, 3 घंटे के लिए थम गया ट्रैफिक

June 7, 2026 at 8:46 PM IST
ujjain mahakaleshwar jyotirling

बाबा महाकाल की चौखट पर गायिका किंजल दवे और अभिनेत्री मोनल, भस्म आरती में हुई शामिल

June 7, 2026 at 12:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.