इंदौर : विजयनगर थाने में भाजपा नेता और एक पुलिसकर्मी के विवाद का वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि भाजपा नेता ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए कार्यकर्ता की गाड़ी छुड़ाने के लिए जब थाने पर पहुंचे , तो कथित तौर पर थाने के अंदर बैठे डॉग्स को लेकर भाजपा नेता और एक महिला पुलिसकर्मी का विवाद हो गया. फिलहाल पूरे ही मामले में किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो इंदौर के विजयनगर थाने परिसर का बताया जा रहा है. विवाद बढ़ने पर एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा भाजपा नेताओं का वीडियो बनाना शुरू कर दिया गया. महिला पुलिसकर्मी यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि नेता पुलिस को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं और इन पर 353 शासकीय कार्य में बाधा की कार्रवाई होना चाहिए जैसे ही महिला पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाना शुरू किया भाजपा नेता थाने से बाहर निकल गए. हालांकि, इसे लेकर पुलिस की ओर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.