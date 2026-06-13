इंदौर : शुक्रवार रात बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक कार में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहली ही जलकर खाख हो गई. पुलिस के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र के लवकुश चौराहे पर मौजूद एक नई ब्रेजा कार में अचानक आग लग गई. दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन तबतक देर हो चुकी थी. गनीमत रही कि कार में धुआं उठते ही कार सवाल बाहर निकल गई. कार चालक के मुताबिक अचानक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और धुआं निकालने लगा, और फिर कार ने आग पकड़ ली. दमकल विभाग के सब इंस्पेक्टर संतोष दुबे ने बताया, '' घटना के कुछ ही मिनट में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी लेकिन आगजनी की घटना काफी भीषण थी , जिसके चलते कार पूरी तरह चल चुकी थी. बाणगंगा पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.''