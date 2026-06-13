ETV Bharat / Videos

इंदौर के बाणगंगा में नई कार बनी आग का गोला, कुछ ही देर में जलकर खाक, देखें वीडियो - INDORE BANGANGA CAR CAUGHT FIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इंदौर के बाणगंगा में नई कार बनी आग का गोला (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 12:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : शुक्रवार रात बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक कार में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहली ही जलकर खाख हो गई. पुलिस के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र के लवकुश चौराहे पर मौजूद एक नई ब्रेजा कार में अचानक आग लग गई. दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन तबतक देर हो चुकी थी. गनीमत रही कि कार में धुआं उठते ही कार सवाल बाहर निकल गई. कार चालक के मुताबिक अचानक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और धुआं निकालने लगा, और फिर कार ने आग पकड़ ली. दमकल विभाग के सब इंस्पेक्टर संतोष दुबे ने बताया, '' घटना के कुछ ही मिनट में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी लेकिन आगजनी की घटना काफी भीषण थी , जिसके चलते कार पूरी तरह चल चुकी थी. बाणगंगा पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.''

इंदौर : शुक्रवार रात बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक कार में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहली ही जलकर खाख हो गई. पुलिस के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र के लवकुश चौराहे पर मौजूद एक नई ब्रेजा कार में अचानक आग लग गई. दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन तबतक देर हो चुकी थी. गनीमत रही कि कार में धुआं उठते ही कार सवाल बाहर निकल गई. कार चालक के मुताबिक अचानक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और धुआं निकालने लगा, और फिर कार ने आग पकड़ ली. दमकल विभाग के सब इंस्पेक्टर संतोष दुबे ने बताया, '' घटना के कुछ ही मिनट में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी लेकिन आगजनी की घटना काफी भीषण थी , जिसके चलते कार पूरी तरह चल चुकी थी. बाणगंगा पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE CAR FIRE VIDEO
CAR FIRE NEWS INDORE
MADHYA PRADESH NEWS VIDEO
INDORE NEWS
INDORE BANGANGA CAR CAUGHT FIRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Being the second largest state in the country with 53 districts, Madhya Pradesh is one of the most important states. Being committed to its viewers, ETV Bharat Madhya Pradesh has the reach to the farthest corner of the state with its reporting presence. The variety of the state, the behavioural pattern of the people, the changing trends and the political landscape find the finest expression in its stories....view details

संबंधित ख़बरें

ANUPPUR TRUCK CAUGHT FIRE

अनूपपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक बना आग का गोला, 3 घंटे के लिए थम गया ट्रैफिक

June 7, 2026 at 8:46 PM IST
ujjain mahakaleshwar jyotirling

बाबा महाकाल की चौखट पर गायिका किंजल दवे और अभिनेत्री मोनल, भस्म आरती में हुई शामिल

June 7, 2026 at 12:12 PM IST
URFI JAVED IN KANHA

उर्फी जावेद पहुंचीं कान्हा टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट गार्ड्स और ग्रमीणों के साथ दिया ये संदेश

May 26, 2026 at 5:31 PM IST
TWISHA SHARMA DANCING VIDEO

कुत्ते के साथ डांस करते दिखीं ट्विशा शर्मा, सोशल मीडिया पर सामने आया VIDO

May 21, 2026 at 3:45 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.