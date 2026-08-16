ETV Bharat / Videos

इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही, 47 लोगों की मौत, 157 घर क्षतिग्रस्त - TSUNAMI WARNING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 9:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंडोनेशिया में शनिवार को आए भूकंप की वजह से भारी तबाही हुई है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी BNPB के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 7.7 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है. बीएनपीबी के अनुसार, सबसे ज़्यादा मौतें मंग्गाराई रीजेंसी में हुई.  

भूकंप से इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. बीएनपीबी के मुताबिक, 157 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 41 घरों को मध्यम स्तर का नुकसान हुआ और 148 घरों को मामूली नुकसान पहुंचा है. भूकंप में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे भी ध्वस्त हो गए हैं, जिनमें 87 शिक्षण संस्थान, 18 स्वास्थ्य केंद्र, छह प्रशासनिक कार्यालय और पांच पूजा स्थल शामिल हैं.  

इंडोनेशिया में शनिवार को आए भूकंप की वजह से भारी तबाही हुई है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी BNPB के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 7.7 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है. बीएनपीबी के अनुसार, सबसे ज़्यादा मौतें मंग्गाराई रीजेंसी में हुई.  

भूकंप से इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. बीएनपीबी के मुताबिक, 157 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 41 घरों को मध्यम स्तर का नुकसान हुआ और 148 घरों को मामूली नुकसान पहुंचा है. भूकंप में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे भी ध्वस्त हो गए हैं, जिनमें 87 शिक्षण संस्थान, 18 स्वास्थ्य केंद्र, छह प्रशासनिक कार्यालय और पांच पूजा स्थल शामिल हैं.  

For All Latest Updates

TAGGED:

INDONESIA EARTHQUAKE
INDONESIA DEATH TOLL
TSUNAMI IN INDONESIA
TSUNAMI WARNING
INDONESIA EARTHQUAKE WREAKS HAVOC

संबंधित ख़बरें

इस्लामिक नाटो की तैयारी?

एक्सप्लेनर: क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये सैन्य ताकत के जरिए बना रहे हैं 'इस्लामिक नाटो'?

August 16, 2026 at 9:46 PM IST
'वंदे मातरम्' पर सियासी महासंग्राम

'वंदे मातरम्' पर सियासी महासंग्राम जारी: अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले– सोनिया गांधी देश से माफी मांगें

August 16, 2026 at 9:00 PM IST
QRT करेगी सोशल मीडिया की निगरानी

सोशल मीडिया पर सरकार की 'क्विक रिस्पांस टीम' की निगरानी, फर्जी खबरों का दो घंटे में होगा पर्दाफाश

August 16, 2026 at 6:42 PM IST
पुण्यतिथि पर याद आए 'भारत रत्न' वाजपेयी

पुण्यतिथि पर याद आए 'भारत रत्न' वाजपेयी: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

August 16, 2026 at 6:06 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.