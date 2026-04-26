ETV Bharat / Videos

वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति ट्रंप और वेंस को सुरक्षित निकाला - US WASHINGTON HOTEL FIRING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका के वाशिंगटन के हिल्टन होटल में रविवार सुबह (भारतीय समयानुसार) फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई. ये फायरिंग की घटना कॉरेसपॉडेंट डिनर के दौरान हुई. घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे. सुरक्षा बलों ने आनन-फानन में उन्हें कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित निकाला. कहा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और कई अन्य मंत्री वहां मौजूद थे. इस गोलीबारी में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर घायल हुआ है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के वेन्यू पर शूटर की एंट्री दिखाई गई है. इसके साथ ही उन्होंने हिरासत में लिए गए संदिग्ध की तस्वीरें भी शेयर की. अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सुरक्षा में सेंध की इस घटना का जिक्र किया और घटनाओं का क्रम बताते हुए कहा कि एक हथियारबंद व्यक्ति ने जबरदस्ती परिसर में घुसने की कोशिश की, जिसे बाद में सुरक्षाकर्मियों ने काबू कर लिया.

अमेरिका के वाशिंगटन के हिल्टन होटल में रविवार सुबह (भारतीय समयानुसार) फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई. ये फायरिंग की घटना कॉरेसपॉडेंट डिनर के दौरान हुई. घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे. सुरक्षा बलों ने आनन-फानन में उन्हें कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित निकाला. कहा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और कई अन्य मंत्री वहां मौजूद थे. इस गोलीबारी में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर घायल हुआ है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के वेन्यू पर शूटर की एंट्री दिखाई गई है. इसके साथ ही उन्होंने हिरासत में लिए गए संदिग्ध की तस्वीरें भी शेयर की. अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सुरक्षा में सेंध की इस घटना का जिक्र किया और घटनाओं का क्रम बताते हुए कहा कि एक हथियारबंद व्यक्ति ने जबरदस्ती परिसर में घुसने की कोशिश की, जिसे बाद में सुरक्षाकर्मियों ने काबू कर लिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

US WASHINGTON HOTEL FIRING
WHITE HOUSE CORRESPONDENTS DINNER
TRUMP JD VANCE EVACUATES SAFELY
वाशिंगटन हिल्टन होटल फायरिंग
US WASHINGTON HOTEL FIRING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पीएम मोदी का टीएमसी पर निशाना

पीएम मोदी बोले- 'महाजंगलराज' के खिलाफ 'परिवर्तन' की लहर देख सकता हूं

April 26, 2026 at 8:14 PM IST
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर गोलीबारी का आरोपी कौन हैं?

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर गोलीबारी का आरोपी कोल टॉमस एलन कौन हैं?

April 26, 2026 at 7:42 PM IST
भबानीपुर सीट पर हाईवोल्टेज मुकाबला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: भबानीपुर सीट पर हाईवोल्टेज मुकाबला, सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जोर-आजमाइश करेंगे शुभेंदु अधिकारी

April 26, 2026 at 4:39 PM IST
कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग जल्द

भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रचने जा रहा है इतिहास, पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 होगा लॉन्च

April 26, 2026 at 4:38 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.