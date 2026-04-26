वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति ट्रंप और वेंस को सुरक्षित निकाला - US WASHINGTON HOTEL FIRING
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Published : April 26, 2026 at 7:30 PM IST
अमेरिका के वाशिंगटन के हिल्टन होटल में रविवार सुबह (भारतीय समयानुसार) फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई. ये फायरिंग की घटना कॉरेसपॉडेंट डिनर के दौरान हुई. घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे. सुरक्षा बलों ने आनन-फानन में उन्हें कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित निकाला. कहा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और कई अन्य मंत्री वहां मौजूद थे. इस गोलीबारी में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर घायल हुआ है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के वेन्यू पर शूटर की एंट्री दिखाई गई है. इसके साथ ही उन्होंने हिरासत में लिए गए संदिग्ध की तस्वीरें भी शेयर की. अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सुरक्षा में सेंध की इस घटना का जिक्र किया और घटनाओं का क्रम बताते हुए कहा कि एक हथियारबंद व्यक्ति ने जबरदस्ती परिसर में घुसने की कोशिश की, जिसे बाद में सुरक्षाकर्मियों ने काबू कर लिया.
अमेरिका के वाशिंगटन के हिल्टन होटल में रविवार सुबह (भारतीय समयानुसार) फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई. ये फायरिंग की घटना कॉरेसपॉडेंट डिनर के दौरान हुई. घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे. सुरक्षा बलों ने आनन-फानन में उन्हें कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित निकाला. कहा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और कई अन्य मंत्री वहां मौजूद थे. इस गोलीबारी में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर घायल हुआ है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के वेन्यू पर शूटर की एंट्री दिखाई गई है. इसके साथ ही उन्होंने हिरासत में लिए गए संदिग्ध की तस्वीरें भी शेयर की. अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सुरक्षा में सेंध की इस घटना का जिक्र किया और घटनाओं का क्रम बताते हुए कहा कि एक हथियारबंद व्यक्ति ने जबरदस्ती परिसर में घुसने की कोशिश की, जिसे बाद में सुरक्षाकर्मियों ने काबू कर लिया.