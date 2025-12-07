ETV Bharat / Videos

देशभर में इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस जारी, DGCA ने इंडिगो के CEO से 24 घंटे में मांगा जवाब - INDIGO CRISIS CONTINUES

Published : December 7, 2025 at 6:02 PM IST

देशभर में इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस जारी है. रविवार को दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर 220 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं. पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं. शुक्रवार को निर्धारित 2 हजार 300 उड़ानों में से लगभग 1,600 उड़ानें रद्द की गई थीं, जबकि शनिवार को इसमें कमी आई. तब भी करीब 800 उड़ान रद्द की गईं. फ्लाइट्स के रद्द होने से यात्री परेशान हैं.  

मौजूदा संकट को लेकर इंडिगो एयरलाइंस की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया है और हालात की निगरानी की जा रही है. वहीं,  

इंडिगो क्राइसिस पर DGCA चार सदस्यीय समिति का गठन किया है. DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है.. नोटिस में कहा गया है कि CEO होने के नाते एयरलाइंस का प्रभावी प्रबंधन आपकी जिम्मेदारी है और आप उसमें नाकाम कर रहे हैं. इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए?

