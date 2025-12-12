देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के हालिया संकट के बीच DGCA ने बड़ा कदम उठाया. एयरलाइन के सेफ्टी और ऑपरेशनल नियमों की निगरानी करने वाले चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है. ये चारों अधिकारी एयरलाइन के ऑपरेशनल चेक, सेफ्टी ओवरसाइटऔर नियमों के पालन की जिम्मेदारी में सीधे शामिल थे. प्रारंभिक जांच में पता चला कि इंडिगो में हालिया ऑपरेशनल दिक्कतों के दौरान मॉनिटरिंग की कमी रही. जिसके चलते हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे. इधर DGCA ने एयरलाइन की निगरानी सख्त कर दी है. दो अधिकारी इंडिगो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में तैनात किया है. जो एयरलाइन्स के ऑपरेशन की निगरानी करेंगे. इसके अलावा सीनियर अधिकारी 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर इंडिगो के ऑपरेशन का ऑडिट करने के लिए भेजे हैं.

इधर इंडिगो के बोर्ड ने हाल में हुए संकट की इंडिपेंडेट जांच के लिए एक एक्सपर्ट कंसल्टिंग फर्म को नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है. जारी एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि कैप्टन जॉन इलसन की लीडरशिप में चीफ एविएशन एडवाइजर्स ऑपरेशनल रुकावटों का एक इंडिपेंडेंट रूट कॉज़ एनालिसिस करेगी और सुधार के बारे में बताएगी.DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन ने पहले ही रुकावटों की जांच के आदेश दे दिए हैं. जिससे अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों को बहुत मुश्किलें हुईं.

इस बीच DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को फिर से बुलाया है. पिछले हफ्ते ही एयरलाइन में चल रही समस्याओं की जांच के लिए DGCA ने चार सदस्यीय पैनल बनाया था. जिसका काम इंडिगो में हो रही ऑपरेशनल गड़बड़ियों की वास्तविक वजहों का पता लगाना है.