ETV Bharat / Videos

इंडिगो स्वतंत्र एविएशन एक्सपर्ट से क्राइसिस की कराएंगी जांच, DGCA का एक्शन, चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड - ACTION ON INDIGO CRISIS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 9:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के हालिया संकट के बीच DGCA ने बड़ा कदम उठाया. एयरलाइन के सेफ्टी और ऑपरेशनल नियमों की निगरानी करने वाले चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है. ये चारों अधिकारी एयरलाइन के ऑपरेशनल चेक, सेफ्टी ओवरसाइटऔर नियमों के पालन की जिम्मेदारी में सीधे शामिल थे. प्रारंभिक जांच में पता चला कि इंडिगो में हालिया ऑपरेशनल दिक्कतों के दौरान मॉनिटरिंग की कमी रही. जिसके चलते हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे. इधर DGCA ने एयरलाइन की निगरानी सख्त कर दी है. दो अधिकारी इंडिगो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में तैनात किया है. जो एयरलाइन्स के ऑपरेशन की निगरानी करेंगे. इसके अलावा सीनियर अधिकारी 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर इंडिगो के ऑपरेशन का ऑडिट करने के लिए भेजे हैं.

इधर इंडिगो के बोर्ड ने हाल में हुए संकट की इंडिपेंडेट जांच के लिए एक एक्सपर्ट कंसल्टिंग फर्म को नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है. जारी एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि कैप्टन जॉन इलसन की लीडरशिप में चीफ एविएशन एडवाइजर्स  ऑपरेशनल रुकावटों का एक इंडिपेंडेंट रूट कॉज़ एनालिसिस करेगी और सुधार के बारे में बताएगी.DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन ने पहले ही रुकावटों की जांच के आदेश दे दिए हैं. जिससे अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों को बहुत मुश्किलें हुईं.

इस बीच DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को फिर से बुलाया है. पिछले हफ्ते ही एयरलाइन में चल रही समस्याओं की जांच के लिए DGCA ने चार सदस्यीय पैनल बनाया था. जिसका काम इंडिगो में हो रही ऑपरेशनल गड़बड़ियों की वास्तविक वजहों का पता लगाना है.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के हालिया संकट के बीच DGCA ने बड़ा कदम उठाया. एयरलाइन के सेफ्टी और ऑपरेशनल नियमों की निगरानी करने वाले चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है. ये चारों अधिकारी एयरलाइन के ऑपरेशनल चेक, सेफ्टी ओवरसाइटऔर नियमों के पालन की जिम्मेदारी में सीधे शामिल थे. प्रारंभिक जांच में पता चला कि इंडिगो में हालिया ऑपरेशनल दिक्कतों के दौरान मॉनिटरिंग की कमी रही. जिसके चलते हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे. इधर DGCA ने एयरलाइन की निगरानी सख्त कर दी है. दो अधिकारी इंडिगो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में तैनात किया है. जो एयरलाइन्स के ऑपरेशन की निगरानी करेंगे. इसके अलावा सीनियर अधिकारी 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर इंडिगो के ऑपरेशन का ऑडिट करने के लिए भेजे हैं.

इधर इंडिगो के बोर्ड ने हाल में हुए संकट की इंडिपेंडेट जांच के लिए एक एक्सपर्ट कंसल्टिंग फर्म को नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है. जारी एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि कैप्टन जॉन इलसन की लीडरशिप में चीफ एविएशन एडवाइजर्स  ऑपरेशनल रुकावटों का एक इंडिपेंडेंट रूट कॉज़ एनालिसिस करेगी और सुधार के बारे में बताएगी.DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन ने पहले ही रुकावटों की जांच के आदेश दे दिए हैं. जिससे अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों को बहुत मुश्किलें हुईं.

इस बीच DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को फिर से बुलाया है. पिछले हफ्ते ही एयरलाइन में चल रही समस्याओं की जांच के लिए DGCA ने चार सदस्यीय पैनल बनाया था. जिसका काम इंडिगो में हो रही ऑपरेशनल गड़बड़ियों की वास्तविक वजहों का पता लगाना है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTION ON INDIGO CRISIS
DGCA TAKES ACTION
SUSPENDS 4 OPERATIONS INSPECTORS
एविएशन एक्सपर्ट से क्राइसिस की जांच
ACTION ON INDIGO CRISIS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

मेसी के रंग में रंगा 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकाता

मेसी के रंग में रंगा 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकाता, प्रशंसकों ने बनाई मेसी के घर की रिप्लिका

December 12, 2025 at 8:18 PM IST
आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा

आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, चिंतूर में घाटी में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल

December 12, 2025 at 6:40 PM IST
राहुल गांधी ने की चर्चा की मांग

लोकसभा में उठा वायु प्रदूषण का मुद्दा, राहुल गांधी ने की चर्चा की मांग

December 12, 2025 at 5:30 PM IST
75 साल के हुए सुपरस्टार रजनीकांत

75 साल के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, बस कंडक्टर से बने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले 'सिनेमा आइकन'

December 12, 2025 at 3:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.