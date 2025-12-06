इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस का आज पांचवां दिन है. शनिवार को देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, जिससे विभिन्न एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखे. यात्रियों की परेशानी का एयरलाइंस नाजायज फायदा उठा रहे हैं. इंडिगो एयरलाइंस की सेवाएं बाधित होने के कारण हवाई किराए में भारी उछाल आया है. इसी बीच केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया न वसूलें. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को किराए की तय लिमिट का पालन करने का निर्देश दिया है और एयरलाइंस को किराये की लिमिट का पालन करने को कहा है. मंत्रालय का ये निर्देश स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा.

मंत्रालय के इस निर्देश का मकसद मुश्किल में फंसे यात्रियों को एयरलाइंस के शोषण से बचाना है.

इससे पहले शुक्रवार को इंडिगो की सबसे ज्यादा 1,000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई थीं, जिसकी वजह से देश भर के एयरपोर्ट पर यात्री फंसे रहे. बड़े पैमाने पर इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसलेशन की वजह से यात्री अब दूसरी विमानन कंपनियों की तरफ रुख कर रहे हैं.. लेकिन क्राइसिस में उनकी भी मनमानी जारी है.