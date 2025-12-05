ETV Bharat / Videos

इंडिगो संकट: फ्लाइट कैंसिल, देशभर में एयरपोर्ट पर अफरातफरी, यात्री परेशान, DGCA ने नियमों में दी राहत - INDIGO CRISIS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 देशभर में इंडिगो फ्लाइट के कैंसलेशन और देरी के बाद अफरातफरी मच गई. जिसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को रोस्टर यानि ड्यूटि चार्ट नियमों से राहत  दी है.सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया. जिसके तहत पायलटों समेत क्रू मेंबर्स को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था. एयरलाइंस लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स की कमी से जूझती दिखी.जिसकी वजह से दिल्ली, बेंगलुरू, पुणे सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं.

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की लगातार देरी, समय में बदलाव और उनके रद्द होने से यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया. वे हैरान-परेशान नजर आए

सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश भर के सभी बड़े एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल की गईं. वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइन लग गई.लखनऊ में  यात्रियों ने एयरलाइन कर्मचारियों पर नाराजगी जताई.

रायपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई दूसरे हवाई अड्डों पर भी यात्रियों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

इधर DGCA के राहत देने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश के सभी एयरपोर्ट पर हालात सामान्य हो जाएंगे. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रोजाना लगभग 23 सौ उड़ानों का संचालन करती है.

 देशभर में इंडिगो फ्लाइट के कैंसलेशन और देरी के बाद अफरातफरी मच गई. जिसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को रोस्टर यानि ड्यूटि चार्ट नियमों से राहत  दी है.सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया. जिसके तहत पायलटों समेत क्रू मेंबर्स को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था. एयरलाइंस लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स की कमी से जूझती दिखी.जिसकी वजह से दिल्ली, बेंगलुरू, पुणे सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं.

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की लगातार देरी, समय में बदलाव और उनके रद्द होने से यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया. वे हैरान-परेशान नजर आए

सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश भर के सभी बड़े एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल की गईं. वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइन लग गई.लखनऊ में  यात्रियों ने एयरलाइन कर्मचारियों पर नाराजगी जताई.

रायपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई दूसरे हवाई अड्डों पर भी यात्रियों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

इधर DGCA के राहत देने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश के सभी एयरपोर्ट पर हालात सामान्य हो जाएंगे. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रोजाना लगभग 23 सौ उड़ानों का संचालन करती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIGO CRISIS
INDIGO DISRUPTIONS
INDIAN AVIATION
FLIGHT DISRUPTIONS
INDIGO CRISIS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बढ़ते व्यापार घाटे को कैसे संतुलित करेंगे भारत-रूस?

रूस के साथ बढ़ता व्यापार घाटा भारत की बड़ी चिंता, व्यापारिक असंतुलन को कैसे दूर करेंगे भारत-रूस?

December 5, 2025 at 8:15 PM IST
दोनों देशों के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

मोदी-पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों देशों के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

December 5, 2025 at 7:33 PM IST
हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की वार्ता

हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की वार्ता, रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, विमान और AI में सहयोग पर जोर

December 5, 2025 at 4:20 PM IST
PUTIN IN INDIA

रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत, पीएम मोदी ने लगाया गले, दोनों नेताओं के बीच दिखी स्ट्रॉंग बॉंडिंग

December 4, 2025 at 11:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.