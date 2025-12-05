इंडिगो संकट: फ्लाइट कैंसिल, देशभर में एयरपोर्ट पर अफरातफरी, यात्री परेशान, DGCA ने नियमों में दी राहत - INDIGO CRISIS
Published : December 5, 2025 at 10:14 PM IST
देशभर में इंडिगो फ्लाइट के कैंसलेशन और देरी के बाद अफरातफरी मच गई. जिसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को रोस्टर यानि ड्यूटि चार्ट नियमों से राहत दी है.सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया. जिसके तहत पायलटों समेत क्रू मेंबर्स को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था. एयरलाइंस लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स की कमी से जूझती दिखी.जिसकी वजह से दिल्ली, बेंगलुरू, पुणे सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं.
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की लगातार देरी, समय में बदलाव और उनके रद्द होने से यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया. वे हैरान-परेशान नजर आए
सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश भर के सभी बड़े एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल की गईं. वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइन लग गई.लखनऊ में यात्रियों ने एयरलाइन कर्मचारियों पर नाराजगी जताई.
रायपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई दूसरे हवाई अड्डों पर भी यात्रियों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
इधर DGCA के राहत देने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश के सभी एयरपोर्ट पर हालात सामान्य हो जाएंगे. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रोजाना लगभग 23 सौ उड़ानों का संचालन करती है.
