देश भर में लगातार पांचवें दिन हवाई सेवा अस्त-व्यस्त नजर आई. भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को उड़ानों के संचालन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एयरलाइन ने शनिवार को देश भर के बड़े हवाई अड्डों से 400 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दीं. इससे हजारों यात्री मुश्किल में फंस गए। वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के दूसरे रास्ते खोजते दिखे.

बेंगलुरू हवाई अड्डे पर 124 उड़ानें रद्द कर दी गईं. कई यात्रियों को तो टर्मिनल पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि उनकी उड़ान रद्द हो गई है. मुंबई हवाई अड्डे पर भी बड़े पैमाने पर उड़ानों में आई दिक्कतों से लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखीं. आने-जाने वाली 109 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इससे बड़ी संख्या में यात्री फंस गए।

चेन्नई में हवाई अड्डे पर फंसे कई यात्रियों ने कहा कि एयरलाइन की तरफ से कोई इंतज़ाम नही किया गया, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दिल्ली में भी कई यात्रियों ने शिकायत की कि बड़े पैमाने पर उड़ानों में आई रुकावट की वजह से उनके प्लान बिगड़ गए. भोपाल, पटना और जम्मू जैसे कई शहरों के हवाई अड्डों पर यात्री हैरान परेशान नजर आए.