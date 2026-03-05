ETV Bharat / Videos

अमेरिकी मीडिया के दावे पर भारत का कड़ा जवाब, MEA बोला-भारतीय बंदरगाहों से US नेवी ऑपरेशन की खबर फर्जी - FAKE AND FALSE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिकी मीडिया के दावे पर भारत का कड़ा जवाब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक सनसनीखेज दावा सामने आया. कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी नेवी ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही है. लेकिन अब भारत सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया है. विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फैक्टचेक हैंडल के जरिए साफ कहा है कि अमेरिकी नेवी के भारतीय पोर्ट इस्तेमाल करने का दावा फर्जी और मनगढ़ंत है. दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी चैनल वन अमेरिका न्यूज यानी OAN ने दावा किया कि मुंबई और कोच्चि जैसे भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए कर रहे हैं. यह रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और टेलीग्राम पर तेजी से वायरल हो गई. हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी बेबुनियाद और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की जरूरत है. भारत की विदेश नीति मल्टी-अलाइनमेंट पर आधारित है. जहां भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते भी रखता है और ईरान जैसे अहम साझेदारों से भी संतुलित संबंध बनाए रखता है. विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत की पुष्टि जरूर करें और सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहें. 

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक सनसनीखेज दावा सामने आया. कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी नेवी ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही है. लेकिन अब भारत सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया है. विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फैक्टचेक हैंडल के जरिए साफ कहा है कि अमेरिकी नेवी के भारतीय पोर्ट इस्तेमाल करने का दावा फर्जी और मनगढ़ंत है. दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी चैनल वन अमेरिका न्यूज यानी OAN ने दावा किया कि मुंबई और कोच्चि जैसे भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए कर रहे हैं. यह रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और टेलीग्राम पर तेजी से वायरल हो गई. हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी बेबुनियाद और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की जरूरत है. भारत की विदेश नीति मल्टी-अलाइनमेंट पर आधारित है. जहां भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते भी रखता है और ईरान जैसे अहम साझेदारों से भी संतुलित संबंध बनाए रखता है. विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत की पुष्टि जरूर करें और सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहें. 

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE AND FALSE
INDIA STRONG RESPONSE
US MEDIA CLAIM
US NAVY OPERATION
FAKE AND FALSE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

नेपाल में किसकी बनेगी सरकार ?

नेपाल चुनाव : जेन-जी के विरोध प्रदर्शन के बाद पहला आम चुनाव, मतगणना जारी, बलेंद्र शाह पर सबकी नजर

March 5, 2026 at 10:50 PM IST
राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए

राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए, तेलंगाना से सिंघवी और नरेंद्र रेड्डी को टिकट

March 5, 2026 at 10:00 PM IST
सरकार से कौन से सवाल पूछ रहा है विपक्ष ?

हिंद महासागर में अमेरिका ने डुबाया ईरानी युद्धपोत, सरकार से कौन से सवाल पूछ रहा है विपक्ष ?

March 5, 2026 at 9:01 PM IST
पति के एक्सीडेंट के बाद बनीं परिवार का सहारा

फुटबॉल खिलाड़ी बनीं न्यूजपेपर हॉकर, पति के एक्सीडेंट के बाद बनीं परिवार का सहारा

March 5, 2026 at 8:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.