मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक सनसनीखेज दावा सामने आया. कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी नेवी ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही है. लेकिन अब भारत सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया है. विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फैक्टचेक हैंडल के जरिए साफ कहा है कि अमेरिकी नेवी के भारतीय पोर्ट इस्तेमाल करने का दावा फर्जी और मनगढ़ंत है. दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी चैनल वन अमेरिका न्यूज यानी OAN ने दावा किया कि मुंबई और कोच्चि जैसे भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए कर रहे हैं. यह रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और टेलीग्राम पर तेजी से वायरल हो गई. हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी बेबुनियाद और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की जरूरत है. भारत की विदेश नीति मल्टी-अलाइनमेंट पर आधारित है. जहां भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते भी रखता है और ईरान जैसे अहम साझेदारों से भी संतुलित संबंध बनाए रखता है. विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत की पुष्टि जरूर करें और सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहें.