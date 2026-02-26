ETV Bharat / Videos

दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अमेरिका के राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति सब मिलकर भी, एक भारतीय नेता की बराबरी नहीं कर पाए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. जो आज तक कोई भी नेता नहीं बना पाया. 10 करोड़ फॉलोअर्स और दुनिया में नंबर-वन नेता. अगर दुनिया के दूसरे नेताओं से तुलना करें तो अंतर बेहद बड़ा है. पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 43 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, 15 मिलियन के साथ तीसरे, ब्राजील के राष्ट्रपति, 14 मिलियन के साथ चौथे, तुर्की के राष्ट्रपति, 11.6 मिलियन के साथ पांचवे स्थाल पर हैं. यानि पीएम मोदी दुनिया के सभी नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं. भारत में भी पीएम मोदी बाकी नेताओं से काफी आगे हैं. योगी आदित्यनाथ करीब 16 मिलियन और राहुल गांधी करीब 12 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पीछे हैं.

