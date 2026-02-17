आसमान में उड़ते हलीकॉप्टर, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट, भारत की मजबूत सैन्य ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं. ये एयरक्राफ्ट समुद्री सुरक्षा, बचाव मिशन और आपदा मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं. समुद्र तटों पर पेट्रोलिंग करने और दुश्मन की सबमरीन का पता लगाने से लेकर लापता जहाजों को खोजने और इमरजेंसी में जान बचाने तक, नेवी एविएशन देश की सुरक्षा की रीढ़ है. लेटेस्ट रडार, नाइट विज़न सिस्टम और पावरफुल इंजन से लैस. ये हवाई योद्धा 15 से 19 फरवरी तक विशाखापत्तनम में चलने वाली 'मिलन' नेवल एक्सरसाइज के दौरान एक बड़ा आकर्षण का केंद्र हैं. ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी की टेक्नोलॉजिकल बढ़त और ऑपरेशनल तैयारी को दिखाती है. हॉक जिसे “फैंटम” के नाम से भी जाना जाता है. दिखने और इस्तेमाल होने में MiG-29 जैसा है. नेवी इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से नए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए करती है. लेकिन ये हल्के ग्राउंड-अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर भी काम कर सकता है. हॉक को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से ज़मीन पर मार करने वाले रॉकेट से लैस किया जा सकता है...इस एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है. सी किंग एक ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर है . जिसका इस्तेमाल नेवी खास तौर पर एंटी-सबमरीन वॉरफेयर, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन और सैनिकों को लाने-ले जाने के लिए करती है. इसे मरीन कमांडो, जिन्हें MARCOS के नाम से जाना जाता है. कॉम्बैट लैंडिंग और स्पेशल ऑपरेशन के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं.इसकी सबसे बड़ी ताकत सभी मौसम में काम करने की क्षमता है. ध्रुव, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर , देसी इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है. समुद्री गश्त के साथ-साथ मल्टी-रोल मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला यह ट्रांसपोर्ट, टोही और मेडिकल इवैक्युएशन में मदद करता है. ध्रुव ने सियाचिन ग्लेशियर और हिमालयी इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. तो ये शक्तिशाली एरियल प्लेटफॉर्म मिलकर भारत की बढ़ती नेवी ताकत और तैयारी को दिखाते हैं. जिससे समुद्री सुरक्षा और राहत बचाव के ऑपरेशन, दोनों में देश का दबदबा मजबूत होता है.