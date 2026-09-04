36 हजार KM ऊपर भारत की नई ‘नजर’... EOS-05 में ऐसा क्या है खास?

4 सितंबर को इसरो ने GSLV-F17 के जरिए इसे अंतरिक्ष में पहुंचाया. ये भारत का पहला ऐसा इमेजिंग उपग्रह है, जिसे जियोसिंक्रोनस कक्षा से पृथ्वी का ऑजर्वेशन करने के लिए तैयार किया गया है लेकिन सवाल है करीब 36 हजार किलोमीटर दूर भेजे गए इस उपग्रह से भारत को ऐसा क्या मिलेगा, जो पहले मौजूद अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट नहीं दे पा रहे थे. सबसे पहले समझिए इसकी सबसे बड़ी खासियत जियोसिंक्रोनस कक्षा पृथ्वी से करीब 36 हजार किलोमीटर ऊपर होती है. इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी की घूमने की रफ्तार के साथ तालमेल बनाकर चलता है, इसलिए वो एक ही बड़े इलाके पर बार-बार नजर रख सकता है.

यही फर्क बेहद महत्वपूर्ण है. कई अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट कम ऊंचाई वाली कक्षाओं में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं. वे किसी इलाके के ऊपर से गुजरते हैं. उसकी तस्वीर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं. उसी जगह पर दोबारा नजर डालने के लिए उन्हें फिर उस क्षेत्र के ऊपर से गुजरना पड़ता है.