भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन हुआ. ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किए गए प्रमुख हथियारों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए. ऑपरेशन सिंदूर के झंडे के साथ एडवांस्टड लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव, रुद्र और अपाचे ने प्रहार फॉर्मेशन बनाया और अपनी ताकत का एहसास कराया. परेड में सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी शामिल किया गया, जो जमीन, जहाज, पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है. कर्तव्य पथ पर आकाश वेपन सिस्टम ने भी सबका ध्यान खींचा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस वेपन सिस्टम ने दुश्मन के प्रहार को बेकार कर दिया था.

पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के 'साइलेंस वॉरियर्स' को प्रदर्शित किया गया. बैक्टीरियन ऊंट, जांस्कर टट्टू, शिकारी पक्षी और भारतीय नस्ल के श्वान दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना का साथ देते हैं और सरहद की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं.