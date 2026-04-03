भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने वाला उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट ‘आईएनएस तारागिरी’ शुक्रवार को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया.इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कहा कि तारागिरी के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से इसकी क्षमताओं में एक बड़ा इजाफा हुआ है.नौसेना की भूमिका पर जोर देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा, "हमारी नौसेना, चाहे वह फारस की खाड़ी हो या मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखती है. जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह निकासी ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो, हमारी नौसेना हमेशा सबसे आगे रहती है. हमारी नौसेना भारत के मूल्यों और कमिटमेंट का प्रतीक है.आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नौसेना की ताकत, मूल्यों और कमिटमेंट को और मज़बूत करेगी."