महाराष्ट्र के कोल्हापुर के भीमा एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन में इस स्पेशल लिजर्ड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है. इगुआना प्रजाति की ये छिपकली एक सामान्य इंसान जितनी लंबी है और इसका वजन करीब 20 किलो है. पशु पालन का शौक करने वाले किशोर चवण ने 8 साल पहले इसे केरल से लाया था.. इसकी यूनिक साइज की वजह से वो इसे मुंबई समेत दूसरे शहरों के एग्जीबिशन में ले जा चुके हैं. ये दक्षिण अमेरिकी प्रजाति है, लेकिन ये भारत में भी पाई जाती है. मूल रूप से ये हरे रंग की होती है, लेकिन वातावरण के अनुसार इसका रंग बदलता रहता है. वैसे तो छिपकली मांसाहारी होती है, लेकिन ये पूरी तरह शाकाहारी है. ये पालक, धनिया, गाजर खीरा, सलाद ये सब खाती है.