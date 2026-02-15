भारत की सबसे विशालकाय शाकाहारी छिपकली: एग्जीबिशन में इंसान के आकार की छिपकली - INDIA LONGEST LIZARD
Published : February 15, 2026 at 8:46 PM IST
महाराष्ट्र के कोल्हापुर के भीमा एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन में इस स्पेशल लिजर्ड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है. इगुआना प्रजाति की ये छिपकली एक सामान्य इंसान जितनी लंबी है और इसका वजन करीब 20 किलो है. पशु पालन का शौक करने वाले किशोर चवण ने 8 साल पहले इसे केरल से लाया था.. इसकी यूनिक साइज की वजह से वो इसे मुंबई समेत दूसरे शहरों के एग्जीबिशन में ले जा चुके हैं. ये दक्षिण अमेरिकी प्रजाति है, लेकिन ये भारत में भी पाई जाती है. मूल रूप से ये हरे रंग की होती है, लेकिन वातावरण के अनुसार इसका रंग बदलता रहता है. वैसे तो छिपकली मांसाहारी होती है, लेकिन ये पूरी तरह शाकाहारी है. ये पालक, धनिया, गाजर खीरा, सलाद ये सब खाती है.
