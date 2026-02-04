ETV Bharat / Videos

"कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित", केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में दिया भरोसा - PIYUSH GOYAL ASSURED THE HOUSE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
"कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित" (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 10:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित हैं. हंगामे के बीच लोकसभा में ट्रेड डील पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने इस समझौते को दोनों देश के रिश्तों को मजबूत करने वाला बताया. भारी हंगामे की वजह से लोकसभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा. जिसके बाद यूपीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. राज्य सभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ट्रेड डील पर विपक्ष के विरोध को लेकर आलोचना की. फिलहाल ट्रेड डील पर सत्ता पक्षा और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सदन से लेकर सदन के बाहर तीखी बयानबाजी जारी है.

कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित हैं. हंगामे के बीच लोकसभा में ट्रेड डील पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने इस समझौते को दोनों देश के रिश्तों को मजबूत करने वाला बताया. भारी हंगामे की वजह से लोकसभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा. जिसके बाद यूपीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. राज्य सभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ट्रेड डील पर विपक्ष के विरोध को लेकर आलोचना की. फिलहाल ट्रेड डील पर सत्ता पक्षा और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सदन से लेकर सदन के बाहर तीखी बयानबाजी जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

UNION MINISTER PIYUSH GOYAL
PIYUSH GOYAL ASSURED THE HOUSE
AGRICULTURE AND DAIRY
पीयूष गोयल ने सदन में दिया भरोसा
PIYUSH GOYAL ASSURED THE HOUSE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बुधवार को लेंगे CM पद की शपथ

युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, बुधवार को लेंगे CM पद की शपथ

February 3, 2026 at 11:13 PM IST
व्हाट्सऐप और मेटा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

व्हाट्सऐप और मेटा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा, डेटा शेयरिंग के नाम पर निजता से खिलवाड़ मंजूर नहीं

February 3, 2026 at 11:08 PM IST
10वीं के छात्रों ने बनाया 'एडु-बॉट' AI टीचर

स्कूलों में अब बाधित नहीं होगी पढ़ाई, 10वीं के छात्रों ने बनाया 'एडु-बॉट' AI टीचर

February 3, 2026 at 11:08 PM IST
Lok Sabha Adjourned

विपक्ष के 8 सांसद निलंबित, संसद के बाहर राहुल गांधी का प्रदर्शन

February 3, 2026 at 11:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.