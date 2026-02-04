"कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित", केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में दिया भरोसा - PIYUSH GOYAL ASSURED THE HOUSE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 4, 2026 at 10:37 PM IST
कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित हैं. हंगामे के बीच लोकसभा में ट्रेड डील पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने इस समझौते को दोनों देश के रिश्तों को मजबूत करने वाला बताया. भारी हंगामे की वजह से लोकसभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा. जिसके बाद यूपीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. राज्य सभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ट्रेड डील पर विपक्ष के विरोध को लेकर आलोचना की. फिलहाल ट्रेड डील पर सत्ता पक्षा और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सदन से लेकर सदन के बाहर तीखी बयानबाजी जारी है.
कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित हैं. हंगामे के बीच लोकसभा में ट्रेड डील पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने इस समझौते को दोनों देश के रिश्तों को मजबूत करने वाला बताया. भारी हंगामे की वजह से लोकसभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा. जिसके बाद यूपीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. राज्य सभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ट्रेड डील पर विपक्ष के विरोध को लेकर आलोचना की. फिलहाल ट्रेड डील पर सत्ता पक्षा और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सदन से लेकर सदन के बाहर तीखी बयानबाजी जारी है.