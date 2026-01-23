अगर आप कैट लवर है और बिल्लियों के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैसूर के जिन मिन कैट वर्ल्ड में आपका स्वागत है. यहां एक जगह 14 प्रजातियों की बिल्लियां और उसके बारे में तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी. किस बिल्ली को क्या खिलाना है? कौन-कौन सी चीजें उसे पसंद हैं और उसका ख्याल कैसे रखना है? यहां आकर आप सब कुछ जान सकते हैं. कैट लवर शरत ने ननजनगुड रोड पर मघुवन के सामने जिन मिन कैट वर्ल्ड बसाया है.

यहां बल्लियों को सुबह-सुबह साफ पानी दिया जाता है. इसके बाद ड्राय फ्रूट खाने के लिए दिये जाते हैं. बिल्लियां यहां पूरी बिल्डिंग में कहीं भी आ-जा सकती हैं. घूम सकती हैं. अपने हिसाब से गर्म और ठंडी जगह चुन सकती हैं. कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि बिल्लियां दिन में 12 से 16 घंटे तक सोती हैं. यहां आने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को बिल्लियों की अलग-अलग प्रजातियों के बारे में सही जानकारी देना शरत का मकसद है.

आम तौर पर बिल्लियों की उम्र 12 से 18 साल तक होती है, लेकिन जन्म के सात से आठ महीने के बाद बिल्लियों के बच्चों का सही वैक्सिनेशन होना जरूरी होता है.