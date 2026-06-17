NEET पेपर लीक और CBSE OSM की गड़बड़ियों को लेकर केंद्र की NDA सरकार पर हमला तेज़ करते हुए, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भारत का शिक्षा सिस्टम "अपने छात्रों पर दबाव डालता है, उनका दमन करता है और उन्हें कुचलता है" और यह बात "देश के लिए अच्छी नहीं है"। राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में छात्रों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए, गांधी ने NEET पेपर लीक के बाद छात्रों के आत्महत्या करने की घटनाओं पर चिंता जताई और लोगों से मिलकर काम करने की अपील की ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों । उन्होंने कहा कि युवा भारत का भविष्य हैं और देश के नेतृत्व का यह कर्तव्य है कि वह "हर एक युवा भारतीय, हर एक छात्र की रक्षा करे"।