ETV Bharat / Videos

'मेक इन इंडिया' का कमाल: भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ के पार - DEFENCE EXPORTS MAKES RECORD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'मेक इन इंडिया' का कमाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 7:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है. भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पहुंच गया है. साल 2025-26 में भारत ने 38 हजार 424 करोड़ के हथियारों का एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 62.66 फीसदी ज्यादा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया है.

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा कि पिछले साल की तुलना में यह उछाल भारत की स्वदेशी क्षमताओं और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर दुनिया भर के भरोसे को दिखाता है. पीएम मोदी के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व में भारत एक शानदार डिफेंस एक्सपोर्ट सफलता की कहानी लिख रहा है! भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये के साथ अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है.  

भारत ने यह रिकॉर्ड पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों के योगदान से बनाया है. इसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) का हिस्सा 54.84 फीसदी और प्राइवेट इंडस्ट्री का 45.16 फीसदी है. 

डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है. भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पहुंच गया है. साल 2025-26 में भारत ने 38 हजार 424 करोड़ के हथियारों का एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 62.66 फीसदी ज्यादा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया है.

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा कि पिछले साल की तुलना में यह उछाल भारत की स्वदेशी क्षमताओं और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर दुनिया भर के भरोसे को दिखाता है. पीएम मोदी के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व में भारत एक शानदार डिफेंस एक्सपोर्ट सफलता की कहानी लिख रहा है! भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये के साथ अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है.  

भारत ने यह रिकॉर्ड पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों के योगदान से बनाया है. इसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) का हिस्सा 54.84 फीसदी और प्राइवेट इंडस्ट्री का 45.16 फीसदी है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DEFENCE EXPORTS MAKES RECORD
भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट
डिफेंस एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड
मेक इन इंडिया
DEFENCE EXPORTS MAKES RECORD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: राजनीति में 'ईमानदारी' के चेहरे, दौलत पर नीयत हावी

April 6, 2026 at 10:08 PM IST
एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर

बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा

April 6, 2026 at 9:54 PM IST
नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

April 6, 2026 at 9:37 PM IST
अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें

अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें, CM के परिवार से जुड़ी कंपनियों के ठेके की जांच के आदेश

April 6, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.