डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है. भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पहुंच गया है. साल 2025-26 में भारत ने 38 हजार 424 करोड़ के हथियारों का एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 62.66 फीसदी ज्यादा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया है.

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा कि पिछले साल की तुलना में यह उछाल भारत की स्वदेशी क्षमताओं और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर दुनिया भर के भरोसे को दिखाता है. पीएम मोदी के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व में भारत एक शानदार डिफेंस एक्सपोर्ट सफलता की कहानी लिख रहा है! भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये के साथ अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है.

भारत ने यह रिकॉर्ड पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों के योगदान से बनाया है. इसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) का हिस्सा 54.84 फीसदी और प्राइवेट इंडस्ट्री का 45.16 फीसदी है.