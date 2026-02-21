ETV Bharat / Videos

इंडिया की 'बिल्डर नेवी': दुनिया में धाक जमाने की तैयारी, 60 से अधिक जंगी जहाजों का चल रहा निर्माण - BUILDER NAVY PUSH INDIA FORWARD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इंडिया की 'बिल्डर नेवी' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दुनिया के 74 देशों की नेवी का जमावड़ा लगा है. विशाखापत्तनम में चल रहा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन एक्सरसाइज ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा. नौसेना का यह अभ्यास मल्टी लैटरल नेवल एक्सरसाइज का प्रतीक बन गया. यह भारत को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार समुद्री साझेदार में स्थापित करता है.

एक शक्तिशाली भारतीय नेवी का महत्व सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि देश का 97 फीसदी व्यापार समुद्री रास्तों से होता है. कई मोर्चे पर नौसेना ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है. मौजूदा समय में नेवी के पास एक से बढ़कर एक विध्वंसक युद्धपोत हैं. भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सैनिक भारत की 7500 किमी से अधिक लंबी समुद्री तट की निगरानी करते हैं. सैनिकों की संख्या के लिहाज से देखें तो भारतीय नौसेना दुनिया में चौथे स्थान पर है.  

भारत सरकार के मुताबिक, इंडियन नेवी विजन 2047 के तहत बिल्डर्स नेवी बनने की राह पर है.. यानी भारतीय नौसेना पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगी..  

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दुनिया के 74 देशों की नेवी का जमावड़ा लगा है. विशाखापत्तनम में चल रहा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन एक्सरसाइज ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा. नौसेना का यह अभ्यास मल्टी लैटरल नेवल एक्सरसाइज का प्रतीक बन गया. यह भारत को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार समुद्री साझेदार में स्थापित करता है.

एक शक्तिशाली भारतीय नेवी का महत्व सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि देश का 97 फीसदी व्यापार समुद्री रास्तों से होता है. कई मोर्चे पर नौसेना ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है. मौजूदा समय में नेवी के पास एक से बढ़कर एक विध्वंसक युद्धपोत हैं. भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सैनिक भारत की 7500 किमी से अधिक लंबी समुद्री तट की निगरानी करते हैं. सैनिकों की संख्या के लिहाज से देखें तो भारतीय नौसेना दुनिया में चौथे स्थान पर है.  

भारत सरकार के मुताबिक, इंडियन नेवी विजन 2047 के तहत बिल्डर्स नेवी बनने की राह पर है.. यानी भारतीय नौसेना पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगी..  

For All Latest Updates

TAGGED:

BUILDER NAVY PUSH INDIA FORWARD
इंडिया की बिल्डर नेवी
इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू
विशाखापत्तनम में मिलन अभ्यास
BUILDER NAVY PUSH INDIA FORWARD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

भेड़ों की लड़ाई की अनोखी परंपरा

भेड़ों की लड़ाई की अनोखी परंपरा: दांतों की संख्या के आधार पर अलग-अलग ग्रुप में मुकाबला

February 21, 2026 at 10:38 PM IST
भतीजे रोहित पवार का बड़ा आरोप

‘अजीत पावर प्लेन क्रैश के पीछे ताकतवर लोग’… भतीजे रोहित पवार का बड़ा आरोप

February 21, 2026 at 9:19 PM IST
RSS मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश

RSS मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश, भिवंडी में BJP का विरोध प्रदर्शन

February 21, 2026 at 8:35 PM IST
श्रीनगर में सड़क बड़ा हादसा

श्रीनगर में सड़क बड़ा हादसा: नहर में गिरा CRPF जवानों को ले जा रहा बुलेटप्रूफ वाहन, 9 जवान जख्मी

February 21, 2026 at 7:11 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.