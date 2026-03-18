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80,886 MT कच्चा तेल लेकर भारतीय जहाज जग लाडकी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा - INDIAN VESSEL JAG LAADKI

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जहाज जग लाडकी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 6:10 PM IST

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भारत का तीसरा जहाज ईधन लेकर बुधवार को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा. जहाज जग लाडकी 14 मार्च को यूएई के फुजैराह पोर्ट से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते रवाना हुआ था. इस पर लगभग 80,886 मीट्रिक टन  कच्चा तेल लदा है.जो ऊर्जा संकट के बीच राहत की बात है. इससे पहले 16 मार्च सोमवार को जहाज शिवालिक मुद्रा पोर्ट पहुंचा था. ये होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते लगभाग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा था. वहीं 17 मार्च मंगलवार को जहाज नंदा देवी 46,500 मीट्रिक टन गैस लेकर वाडीनार बंदरगाह पहुंचा था. भारत अपनी जरुरत का लगभग 88 फीसदी कच्चा तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 60 फीसदी एलपीजी आयात करता है. इसमें से अधिकतर ईधन होर्मुज होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ये रुट बाधित है. वर्तमान में 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं . उनके लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं. इन पर 611 नाविक सवार हैं.

भारत का तीसरा जहाज ईधन लेकर बुधवार को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा. जहाज जग लाडकी 14 मार्च को यूएई के फुजैराह पोर्ट से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते रवाना हुआ था. इस पर लगभग 80,886 मीट्रिक टन  कच्चा तेल लदा है.जो ऊर्जा संकट के बीच राहत की बात है. इससे पहले 16 मार्च सोमवार को जहाज शिवालिक मुद्रा पोर्ट पहुंचा था. ये होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते लगभाग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा था. वहीं 17 मार्च मंगलवार को जहाज नंदा देवी 46,500 मीट्रिक टन गैस लेकर वाडीनार बंदरगाह पहुंचा था. भारत अपनी जरुरत का लगभग 88 फीसदी कच्चा तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 60 फीसदी एलपीजी आयात करता है. इसमें से अधिकतर ईधन होर्मुज होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ये रुट बाधित है. वर्तमान में 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं . उनके लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं. इन पर 611 नाविक सवार हैं.

Last Updated : March 18, 2026 at 6:10 PM IST

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