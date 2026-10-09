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भारतवंशी कानूनी दिग्गज नवनीतम 'नवी' पिल्लै को मिला 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार, मानवाधिकारों के लिए दिया गया योगदान

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2026 at 8:28 PM IST

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नॉर्वे की नोबेल समिति ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है। यह सम्मान भारतवंशी (भारतीय तमिल मूल की) और दक्षिण अफ्रीकी कानूनी दिग्गज नवनीतम 'नवी' पिल्लै को अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की रक्षा और शांति स्थापना में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है.

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद (Apartheid) के दौर में पली-बढ़ीं नवी पिल्लै ने नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं के साथ रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी. वे रवांडा नरसंहार न्यायाधिकरण (ICTR) की अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Human Rights) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं.

नॉर्वे की नोबेल समिति ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है। यह सम्मान भारतवंशी (भारतीय तमिल मूल की) और दक्षिण अफ्रीकी कानूनी दिग्गज नवनीतम 'नवी' पिल्लै को अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की रक्षा और शांति स्थापना में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है.

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद (Apartheid) के दौर में पली-बढ़ीं नवी पिल्लै ने नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं के साथ रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी. वे रवांडा नरसंहार न्यायाधिकरण (ICTR) की अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Human Rights) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं.

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NAVI PILLAY
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HUMAN RIGHTS
नोबेल शांति पुरस्कार 2026
NOBEL PEACE PRIZE 2026

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