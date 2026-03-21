युद्धग्रस्त ईरान से लौट रहे भारतीय छात्र कई दिनों से ईरान-अजरबैजान सीमा पर फंसे हुए थे…अब उन्हें आर्मेनिया का रास्ता सुझाया गया है ताकि वे सुरक्षित देश वापस लौट सकें. रिपोर्ट्स के अनुसार, बाकू की सीमाओं पर 200 से ज्यादा छात्रों को ट्रैवल कोड नहीं होने के कारण प्रवेश देने से मना किया गया. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मोमिन खान ने बताया कि भारतीय दूतावास ने छात्रों से कहा कि वे आर्मेनिया के रास्ते वापस आएं। अजरबैजान रोजाना सिर्फ 10 छात्रों को सीमा पार करने की अनुमति दे रहा है.

आर्मेनिया का रास्ता अब तक सबसे आसान साबित हुआ है. ईरान के दो बड़े शहर शिराज और इस्फहान से लगभग 200 छात्र सीमा पार कर नई दिल्ली की फ्लाइट पकड़ चुके हैं. ल मिलाकर अब तक लगभग 900 भारतीय नागरिक ईरान से सुरक्षित भारत लौट आए हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, 772 भारतीय छात्र आर्मेनिया में दाखिल हुए, जबकि अजरबैजान में केवल 110 ही प्रवेश कर पाए. छ छात्र अपनी उड़ान रद्द होने और महंगे टिकटों के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. ल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मोमिन खान के मुताबिक, कुछ माता-पिता ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोन लेकर टिकट बुक कराई.

अभी भी 500-600 एमबीबीएस छात्र ईरान में फंसे हुए हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रोजाना आर्मेनिया से उड़ानों के जरिए उनकी सुरक्षित वापसी हो सकेगी.