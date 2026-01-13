ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान पर जमीनी हमले के लिए तैयार थी भारतीय सेना - BIG REVELATION ON OPERATION SINDOOR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 13, 2026 at 8:09 PM IST
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना... पाकिस्तान में घुसकर भारी तबाही मचाने के लिए तैयार थी. भारतीय सेना की तैयारी को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने सैनिकों को जुटा लिया था और वो जमीनी हमले के लिए तैयार थी. सेना दिवस से पहले मीडिया को सेना प्रमुख ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के शीर्ष नेतृत्व ने हमले का निर्णायक जवाब देने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना को रणनीतिक सोच को फिर से बनाने में मदद मिली.
भारतीय सेना पहले भी कई बार कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. सेना प्रमुख एक बार फिर इस बात को दोहराया है.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना... पाकिस्तान में घुसकर भारी तबाही मचाने के लिए तैयार थी. भारतीय सेना की तैयारी को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने सैनिकों को जुटा लिया था और वो जमीनी हमले के लिए तैयार थी. सेना दिवस से पहले मीडिया को सेना प्रमुख ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के शीर्ष नेतृत्व ने हमले का निर्णायक जवाब देने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना को रणनीतिक सोच को फिर से बनाने में मदद मिली.
भारतीय सेना पहले भी कई बार कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. सेना प्रमुख एक बार फिर इस बात को दोहराया है.