चित्तौड़गढ़ में मौसम के बदलते मिजाज और मानसून की दस्तक के साथ ही प्रकृति में बड़े बदलाव दिखने लगे हैं. ओछड़ी क्षेत्र में प्रकृति का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां इंडियन रेड स्नेक धामण प्रजाति के दो विशालकाय सांप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते नजर आए. विशेषज्ञों ने इसे दो नए सांपों की मेटिंग बताई है. वन्य जीव विशेषज्ञ मनीष तिवारी ने बताया कि इस सीजन में मादा से मेटिंग के लिए एक से अधिक नर सांप पहुंच जाते हैं तो वह आपस में लड़ते हैं. एक-दूसरे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए थकाने की कोशिश करते हैं. जो सांप पहले थक जाता है वह मादा से मेटिंग नहीं करता. तिवारी ने बताया कि अमूमन इस सीजन में सांप मेटिंग करते हुए दिख जाते हैं.