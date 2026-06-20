रेलवे का बड़ा फैसला: बिना टिकट यात्रा पर अब ₹500 जुर्माना, खतरनाक सामान ले जाने पर ₹10,000 तक पेनल्टी - INDIAN RAILWAYS
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Published : June 20, 2026 at 4:38 PM IST
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है. नए नियमों के तहत अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना देना होगा, जबकि पहले यह 250 रुपये था. इसके अलावा यात्री को पूरी यात्रा का किराया भी चुकाना पड़ेगा। जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 में संशोधन कर यह बदलाव लागू किया गया है. रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील और खतरनाक सामान ले जाने पर भी न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है. वहीं दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेलवे का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है.
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है. नए नियमों के तहत अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना देना होगा, जबकि पहले यह 250 रुपये था. इसके अलावा यात्री को पूरी यात्रा का किराया भी चुकाना पड़ेगा। जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 में संशोधन कर यह बदलाव लागू किया गया है. रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील और खतरनाक सामान ले जाने पर भी न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है. वहीं दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेलवे का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है.