भीषण गर्मी के बीच भारतीय रेल के हजारों लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट बिना AC वाले इंजन केबिन में 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में काम करने को मजबूर हैं. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने दावा किया है कि करीब 60 प्रतिशत लोकोमोटिव में कूलिंग सुविधा नहीं है. इसी के विरोध में 15 मई को रेलवे नेटवर्क पर ‘मुंडी गरम’ प्रदर्शन किया जाएगा. कर्मचारियों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी से डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है, जिससे ट्रेन संचालन की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. डॉक्टरों ने भी नॉन-एसी केबिन में लंबे समय तक काम करने को स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है.