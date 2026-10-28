भारतीय पायलट स्मित मच्छर को यूएई का सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद II', उड़ान के दौरान दिखाई थी अद्भुत बहादुरी

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फ्लाईदुबई के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर को 'ऑर्डर ऑफ जायद II' से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें 30 सितंबर को उड़ान के दौरान एक गंभीर घटना में अदम्य साहस और यात्रियों की जान बचाने के लिए दिया गया है। यूएई से इजराइल जा रही इस फ्लाइट के दौरान कॉकपिट में एक आपात स्थिति बन गई थी, जिसमें घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छर ने स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके इस साहसिक कदम के लिए यूएई के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी जमकर सराहना की है। इसके अलावा, इजराइल सरकार ने भी उनके साहस के लिए उन्हें नागरिक वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है, जो उनके स्वस्थ होने के बाद प्रदान किया जाएगा।