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अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, समुद्री डाकुओं से व्यापारी जहाज को सुरक्षित बचाया - MV GOLDEN ARSENAL

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Indian Navy anti piracy operation (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 1:30 PM IST

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भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए व्यापारी जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल को सुरक्षित बचा लिया. सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के झंडे वाले इस बल्क कैरियर पर जिबूती से करीब 300 नॉटिकल मील दूर संदिग्ध समुद्री डाकुओं ने चढ़ने की कोशिश की थी. आपात संदेश मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत आईएनएस त्रिकंद को मौके पर भेजा. विशेष कमांडो ने जहाज पर सर्च ऑपरेशन चलाकर सुनिश्चित किया कि कोई समुद्री डाकू मौजूद नहीं है. पूरे अभियान के दौरान पी-8आई समुद्री निगरानी विमान ने हवाई निगरानी भी की. जांच पूरी होने के बाद जहाज को सुरक्षित घोषित कर उसकी यात्रा दोबारा शुरू कराई गई. यह अभियान हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की तत्परता का महत्वपूर्ण उदाहरण है.

भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए व्यापारी जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल को सुरक्षित बचा लिया. सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के झंडे वाले इस बल्क कैरियर पर जिबूती से करीब 300 नॉटिकल मील दूर संदिग्ध समुद्री डाकुओं ने चढ़ने की कोशिश की थी. आपात संदेश मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत आईएनएस त्रिकंद को मौके पर भेजा. विशेष कमांडो ने जहाज पर सर्च ऑपरेशन चलाकर सुनिश्चित किया कि कोई समुद्री डाकू मौजूद नहीं है. पूरे अभियान के दौरान पी-8आई समुद्री निगरानी विमान ने हवाई निगरानी भी की. जांच पूरी होने के बाद जहाज को सुरक्षित घोषित कर उसकी यात्रा दोबारा शुरू कराई गई. यह अभियान हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की तत्परता का महत्वपूर्ण उदाहरण है.

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