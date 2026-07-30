भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीमें अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच विश्व कप में पारंपरिक नीली जर्सी नहीं बल्कि भगवा रंग की जर्सी पहनेगी. इस फैसले पर हालांकि पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने सवाल उठाया है. वहीं भारत की पारंपरिक नीली जर्सी को कथित तौर पर नारंगी जर्सी से बदलने पर भारत के पूर्व हॉकी कप्तान वीरेन रासकिन्हा की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि चाहे जो भी बदलाव किए जाएं, देश के युवाओं ने पहले ही अपने विचार साफ कर दिए हैं. हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि जर्सी का डिजाइन और रंग एक कहानी बताने और भारत का गौरव दिखाने के लिये है. हॉकी इंडिया ने कहा कि भगवा रंग साहस, बलिदान और जीत का प्रतीक है. इसने कहा ,"भारत के राष्ट्रध्वज और उगते हुए सूरज से प्रेरित यह जर्सी नयी शुरूआत की प्रतीक है. विश्व कप 15 से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा.