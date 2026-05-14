पश्चिम एशिया में जारी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला ओमान तट का है, जहां भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला किया गया है.. जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय जहाज 'हाजी अली' पर 13 मई की सुबह हमला हुआ. जहाज पर फायरिंग की गई. ओमान कोस्ट गार्ड ने चालक दल के सभी 14 सदस्यों को सुरक्षित बचाया.

भारत ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे स्वीकार्य बताया है. भारत ने चालक दल से सदस्यों को बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है. भारत ने एक बार फिर कहा है कि व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने, बेकसूर चालक दल सदस्यों को खतरे में डालने या किसी और तरह से नौवहन की स्वतंत्रता में रुकावट डालने से बचना चाहिए.