ETV Bharat / Videos

वैश्विक अस्थिरता में भी तेजी से दौड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था, 2025-26 में 7.7 प्रतिशत रही विकास दर - INDIAN ECONOMY IS RUNNING FAST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वैश्विक अस्थिरता में भी तेजी से दौड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.7 प्रतिशत रही है, जो 2024-25 के आंकड़े 7.1 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, GFX IN वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मंत्रालय के मुताबिक, स्थिर कीमतों पर जीडीपी का आकार साल 2025-26 में बढ़कर 323.12 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान 299.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का आकार GFX IN 2025-26 में 346.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के 318.07 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 8.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. GFX OUT

भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे समय पर तेजी से बढ़ रही है, जब अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण अस्थिरता के दौर से गुजर रही है. सरकारी डेटा के मुताबिक, बीते वित्त वर्ष में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहा है. द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और तृतीयक क्षेत्र में सर्विसेज सेक्टर को शामिल किया जाता है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, रिपेयर, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग, स्टोरेज से जुड़े सर्विसेज और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंव प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि दर स्थिर और मौजूदा कीमतों में दोहरे अंकों में रही है. वित्त वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही है. इसमें कृषि और मछली पालन जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

Conclusion:

वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.7 प्रतिशत रही है, जो 2024-25 के आंकड़े 7.1 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, GFX IN वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मंत्रालय के मुताबिक, स्थिर कीमतों पर जीडीपी का आकार साल 2025-26 में बढ़कर 323.12 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान 299.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का आकार GFX IN 2025-26 में 346.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के 318.07 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 8.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. GFX OUT

भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे समय पर तेजी से बढ़ रही है, जब अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण अस्थिरता के दौर से गुजर रही है. सरकारी डेटा के मुताबिक, बीते वित्त वर्ष में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहा है. द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और तृतीयक क्षेत्र में सर्विसेज सेक्टर को शामिल किया जाता है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, रिपेयर, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग, स्टोरेज से जुड़े सर्विसेज और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंव प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि दर स्थिर और मौजूदा कीमतों में दोहरे अंकों में रही है. वित्त वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही है. इसमें कृषि और मछली पालन जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN ECONOMY
भारतीय अर्थव्यवस्था
जीडीपी विकास दर
GDP GROWTH RATE
INDIAN ECONOMY IS RUNNING FAST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा

कर्नाटक में डीके शिवकुमार की कैबिनेट में बगावत !, मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा, केएच मुनियप्पा ने विभाग बंटवारे को लेकर जताई नाराजगी

June 5, 2026 at 9:48 PM IST
तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर

जम्मू कश्मीर: 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में तैयारियां तेज, तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर

June 5, 2026 at 9:36 PM IST
कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

फायरिंग विवाद में 'खान सर' पर शिकंजा, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

June 5, 2026 at 9:01 PM IST
कंगपोकपी में महिला सहित तीन लोगों की हत्या

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कंगपोकपी में महिला सहित तीन लोगों की हत्या, घरों को लगाई आग

June 5, 2026 at 8:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.