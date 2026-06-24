भारतीय नागरिक ना करें ईरान की यात्रा, भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी - INDIAN EMBASSY ISSUES NEW ADVISORY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 24, 2026 at 10:58 PM IST
ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने देश के नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों से ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है.
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और पूरी स्थिति में सुधार को देखते हुए ये संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है. एडवाइज़री में कहा गया है कि हाल के सुधारों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें. एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जिन्हें जरूरी वजहों से ईरान की यात्रा करनी पड़ सकती है वो बहुत सावधानी बरतें, हर समय चौकन्ने रहें और लगातार जानकारी बनाए रखें. ऐसे लोगों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
दूतावास ने ईरान में अभी मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और देश में आने वाले लोगों से जल्द से जल्द मिशन के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराने की अपील की है. साथ ही, दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित मॉनिटर करने की सलाह दी है.
पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद टेक्निकल स्तर की बातचीत शुरू हुई. बदले हुए हालात में भारतीय दूतावास की ओर से ये एडवाइजरी जारी की है.
ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने देश के नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों से ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है.
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और पूरी स्थिति में सुधार को देखते हुए ये संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है. एडवाइज़री में कहा गया है कि हाल के सुधारों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें. एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जिन्हें जरूरी वजहों से ईरान की यात्रा करनी पड़ सकती है वो बहुत सावधानी बरतें, हर समय चौकन्ने रहें और लगातार जानकारी बनाए रखें. ऐसे लोगों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
दूतावास ने ईरान में अभी मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और देश में आने वाले लोगों से जल्द से जल्द मिशन के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराने की अपील की है. साथ ही, दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित मॉनिटर करने की सलाह दी है.
पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद टेक्निकल स्तर की बातचीत शुरू हुई. बदले हुए हालात में भारतीय दूतावास की ओर से ये एडवाइजरी जारी की है.