ETV Bharat / Videos

भारतीय नागरिक ना करें ईरान की यात्रा, भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी - INDIAN EMBASSY ISSUES NEW ADVISORY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भारतीय नागरिक ना करें ईरान की यात्रा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 10:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने देश के नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों से ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और पूरी स्थिति में सुधार को देखते हुए ये संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है. एडवाइज़री में कहा गया है कि हाल के सुधारों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें. एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जिन्हें जरूरी वजहों से ईरान की यात्रा करनी पड़ सकती है वो बहुत सावधानी बरतें, हर समय चौकन्ने रहें और लगातार जानकारी बनाए रखें. ऐसे लोगों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.  

दूतावास ने ईरान में अभी मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और देश में आने वाले लोगों से जल्द से जल्द मिशन के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराने की अपील की है. साथ ही, दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित मॉनिटर करने की सलाह दी है.  

पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद टेक्निकल स्तर की बातचीत शुरू हुई. बदले हुए हालात में भारतीय दूतावास की ओर से ये एडवाइजरी जारी की है.

ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने देश के नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों से ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और पूरी स्थिति में सुधार को देखते हुए ये संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है. एडवाइज़री में कहा गया है कि हाल के सुधारों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें. एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जिन्हें जरूरी वजहों से ईरान की यात्रा करनी पड़ सकती है वो बहुत सावधानी बरतें, हर समय चौकन्ने रहें और लगातार जानकारी बनाए रखें. ऐसे लोगों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.  

दूतावास ने ईरान में अभी मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और देश में आने वाले लोगों से जल्द से जल्द मिशन के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराने की अपील की है. साथ ही, दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित मॉनिटर करने की सलाह दी है.  

पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद टेक्निकल स्तर की बातचीत शुरू हुई. बदले हुए हालात में भारतीय दूतावास की ओर से ये एडवाइजरी जारी की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

भारतीय दूतावास
ईरान की यात्रा
INDIAN CITIZENS IN IRAN
INDIAN EMBASSY NEW ADVISORY
INDIAN EMBASSY ISSUES NEW ADVISORY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

सेंसक्स 790 अंक उछला

कच्चे तेल के दाम में नरमी से शेयर बाजार में तेजी लौटी, सेंसक्स 790 अंक उछला

June 24, 2026 at 8:40 PM IST
शिकारियों के खिलाफ SRT का अभियान

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 'ऑपरेशन मानसून' शुरू, शिकारियों के खिलाफ SRT का अभियान

June 24, 2026 at 8:38 PM IST
कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा

कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा, तीन की मौत, 18 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे

June 24, 2026 at 7:56 PM IST
कारोबारियों में जबर्दस्त उत्साह

ODOC योजना से उत्तर प्रदेश के स्थानीय व्यंजनों को मिला नया बाजार, कारोबारियों में जबर्दस्त उत्साह

June 24, 2026 at 7:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.