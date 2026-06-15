भारतीय सेना ने आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 के तहत वर्दी नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं. नई नीति का उद्देश्य औपनिवेशिक दौर की पुरानी परंपराओं, शब्दावली और एक्सेसरीज को हटाकर भारतीय पहचान को मजबूत करना है. इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक समान यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकरूपता आएगी. नई गाइडलाइंस में पारंपरिक बंडी जैकेट को औपचारिक परिधान के रूप में मान्यता दी गई है. वहीं, पाउच बेल्ट जैसी पुरानी एक्सेसरीज को हटाया जा रहा है और कुछ औपचारिक नियमों में भी लचीलापन दिया गया है। सेना का मानना है कि यह बदलाव आधुनिक सैन्य जरूरतों और भारतीय सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है.