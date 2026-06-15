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भारतीय सेना की वर्दी में बड़ा बदलाव, खत्म होंगी औपनिवेशिक दौर की कई परंपराएं - INDIAN ARMY

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INDIAN ARMY UNIFORM POLICY 2026 CHANGES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 7:47 PM IST

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भारतीय सेना ने आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 के तहत वर्दी नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं. नई नीति का उद्देश्य औपनिवेशिक दौर की पुरानी परंपराओं, शब्दावली और एक्सेसरीज को हटाकर भारतीय पहचान को मजबूत करना है. इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक समान यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकरूपता आएगी. नई गाइडलाइंस में पारंपरिक बंडी जैकेट को औपचारिक परिधान के रूप में मान्यता दी गई है. वहीं, पाउच बेल्ट जैसी पुरानी एक्सेसरीज को हटाया जा रहा है और कुछ औपचारिक नियमों में भी लचीलापन दिया गया है। सेना का मानना है कि यह बदलाव आधुनिक सैन्य जरूरतों और भारतीय सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है.

भारतीय सेना ने आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 के तहत वर्दी नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं. नई नीति का उद्देश्य औपनिवेशिक दौर की पुरानी परंपराओं, शब्दावली और एक्सेसरीज को हटाकर भारतीय पहचान को मजबूत करना है. इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक समान यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकरूपता आएगी. नई गाइडलाइंस में पारंपरिक बंडी जैकेट को औपचारिक परिधान के रूप में मान्यता दी गई है. वहीं, पाउच बेल्ट जैसी पुरानी एक्सेसरीज को हटाया जा रहा है और कुछ औपचारिक नियमों में भी लचीलापन दिया गया है। सेना का मानना है कि यह बदलाव आधुनिक सैन्य जरूरतों और भारतीय सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है.

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