मिडिल ईस्ट में तनाव: इंडिगो और आकासा एयर ने बढ़ाई सऊदी अरब के लिए उड़ानें रद्द करने की अवधि

मिडिल ईस्ट में बढ़ते सुरक्षा तनाव और रियाद एयरपोर्ट पर कथित हूती हमलों के बाद भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें रद्द रखने की अवधि बढ़ा दी है। इंडिगो ने रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए अपनी उड़ानें 24 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं, जबकि अकासा एयर ने रियाद के लिए 24 अक्टूबर और जेद्दा के लिए 21 अक्टूबर तक उड़ानें स्थगित रखी हैं। एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों को सूचित करते हुए पूरा रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख बदलने का विकल्प दिया है। सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, और एयरलाइंस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।