एयरफोर्स की सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम का शानदार प्रदर्शन, एक साथ नौ हॉक एमके-132 जेट विमानों ने दिखाए करतब - MEHSANA AIR SHOW

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 11:11 PM IST

1 Min Read
गुजरात के मेहसाना में इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम के शानदार प्रदर्शन किया। एक साथ नौ हॉक एमके 132 जेट विमान आसमान को चीरते हुए आगे बढ़े तो लोग वाह-वाह कर उठे.. जेट विमानों का डायमंड फॉर्मेशन, तेजस फॉर्मेशन, लूप्स, रॉल्स, हेड ऑन क्रॉसेज और इंवर्टेड डीएनए फॉर्मेशन को जिसने भी देखा, वो देखता ही रह गया. इन फॉर्मेशन के दौरान एक विमान की दूसरे से दूरी पांच मीटर से ज्यादा नहीं थी. साल 1996 में स्थापित सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम सदा सर्वोत्तम के नारे के साथ काम करती है। इस टीम में देश-विदेश में 700 से शो किए.. चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाइलैंड, सिंगापुर और UAE के लोग इस टीम के शौर्य को देख और सराह चुके हैं.

MEHSANA AIR SHOW
SPECTACULAR AIR SHOW OF AIRFORCE
भारतीय एयरफोर्स की स्थापना
सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम
MEHSANA AIR SHOW

ETV Bharat Hindi Team

