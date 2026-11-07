इंडियन एयरफोर्स ने रचा नया इतिहास, चीन से 25 किलोमीटर दूर 13,000 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची लैंडिग

भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर इतिहास रचा है. वायुसेना के IL-76MD विमान ने लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की. ये एयरबेस की ऊंचाई 13 हजार 629 फीट है और चीन के साथ लगी LOC से महज 25 किलोमीटर दूर है. इसके साथ ही, विमान ने दुनिया में अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरने का रिकॉर्ड बना दिया है. ये रूसी मूल का भारतीय वायुसेना का एक परिवहन विमान है. आईएल-76 विमान को 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. ये करीब 45 टन तक का भार ले जाने में सक्षम है. इसकी नई उपलब्धि पर भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया X पर लिखा, 'ये उपलब्धि विमान की लंबे समय से साबित होती आ रही क्षमता के साथ उसके चालक दल के असाधारण कौशल, सटीकता और पेशेवर दक्षता का शानदार प्रदर्शन है. ये उपलब्धि भारत की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को और मजबूत करती है.'

खास बात ये भी है कि न्योमा दक्षिणी लद्दाख में स्थित एक नया एयरफील्ड है, ये एयरफील्ड पिछले साल बनकर तैयार हुआ था. इतना ही नहीं, यहां करीब तीन किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रोजेक्ट हिमांक ने किया है. साथ ही, इसे बेहद कम तापमान और कठिन मौसमी परिस्थितियों में भी संचालन के अनुकूल बनाया गया है. यहां पर तापमान शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है.

पहले यहां चिकित्सा सुविधाओं और सामरिक परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जाता था. अब इसे ऐसे पूर्ण विकसित एयरबेस के रूप में तैयार कर लिया गया है, जहां लड़ाकू विमान भी ऑपरेट किए जा सकते हैं. यहां भारी परिवहन विमानों को उतारने की सुविधा मिलने से उत्तरी सीमा पर सैनिकों, सैन्य उपकरणों और रसद की आवाजाही जहां सुगम होगी वहीं, समय में बचत होगी. साथ ही जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तेजी से तैनाती और सैन्य सहायता पहुंचाने की क्षमता में भी इजाफा होगा.