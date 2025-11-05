ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ के आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा, एयर शो ने जीता लोगों का दिल - AIR SHOW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 9:50 PM IST

1 Min Read
छत्तीसगढ़ में बुधवार को राज्योत्सव के मौके पर रायपुर का आसमान देशभक्ति और रोमांच से भर गया.भारतीय वायु सेना ने शानदार एयर शो किया.सेंथ जलाशय के उर सूर्य किरण टीम ने फाइटर प्लेन उड़ाकर तिरंगा और हार्ट बनाया. शो को देखने पहुंचे लोगों का दिल जीत लिया.

नवा रायपुर के आसमान  में जब एक साथ 9 हॉक एमके-132 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी. तो दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया.बहुत सारे लोग ने पहली बार इस तरह का शो देखा.

हलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए और हवा में रस्सी के सहारे लटककर सूर्यकिरण टीम के जांबाजों ने करतब दिखाए.यहां पहुंचे दर्शकों ने सरकार से इस तरह के आयोजन हर साल करने की मांग की.

TAGGED:

AIR SHOW
INDIAN AIR FORCE
भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा
CHHATTISGARH AIR SHOW
AIR SHOW

