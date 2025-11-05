छत्तीसगढ़ में बुधवार को राज्योत्सव के मौके पर रायपुर का आसमान देशभक्ति और रोमांच से भर गया.भारतीय वायु सेना ने शानदार एयर शो किया.सेंथ जलाशय के उर सूर्य किरण टीम ने फाइटर प्लेन उड़ाकर तिरंगा और हार्ट बनाया. शो को देखने पहुंचे लोगों का दिल जीत लिया.

नवा रायपुर के आसमान में जब एक साथ 9 हॉक एमके-132 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी. तो दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया.बहुत सारे लोग ने पहली बार इस तरह का शो देखा.

हलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए और हवा में रस्सी के सहारे लटककर सूर्यकिरण टीम के जांबाजों ने करतब दिखाए.यहां पहुंचे दर्शकों ने सरकार से इस तरह के आयोजन हर साल करने की मांग की.