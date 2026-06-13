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भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश...असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हादसा... - AN 32 CRASH

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INDIAN AIR FORCE AN-32 AIRCRAFT CRASH IN ASSAM (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 1:16 PM IST

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असम के Jorhat Air Force Station में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद एयरबेस और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुर्घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई. सामने आई तस्वीरों में घटनास्थल से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया. फिलहाल भारतीय वायु सेना ने किसी के हताहत होने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. AN-32 भारतीय वायुसेना का अहम परिवहन विमान है, जिसका उपयोग सैनिकों और सैन्य सामग्री को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

असम के Jorhat Air Force Station में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद एयरबेस और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुर्घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई. सामने आई तस्वीरों में घटनास्थल से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया. फिलहाल भारतीय वायु सेना ने किसी के हताहत होने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. AN-32 भारतीय वायुसेना का अहम परिवहन विमान है, जिसका उपयोग सैनिकों और सैन्य सामग्री को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

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