ETV Bharat / Videos

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20 भारत ने 101 रनों से जीता, हार्दिक पांड्या बने जीत के हीरो - INDIA WON T20 AGAINST SOUTH AFRICA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हार्दिक पांड्या के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में शानदार नाबाद अर्धशतक जड़कर और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यादगार वापसी की.

इस जीत ने भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका अब तक के सबसे कम टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर पर भी सिमट गया.

इससे पहले उनका सबसे कम स्कोर भी भारत के खिलाफ था. 2022 में राजकोट में प्रोटियाज 87 रनों पर ऑल आउट हो गए थे.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत की खराब शुरुआत से मेहमान टीम का ये फैसला शुरुआत में सही लग रहा था लेकिन हार्दिक पांड्या की 28 गेंदों पर नाबाद 59 रनों की आक्रामक पारी और दूसरे बल्लेबाजों के उपयोगी रनों ने टीम को 175 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

176 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई और 12.3 ओवर में मात्र 74 रन पर ऑल आउट हो गई.

अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि पांड्या ने डेविड मिलर का बेशकीमती विकेट चटकाया.

सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर में 11 दिसंबर को खेला जाएगा.

हार्दिक पांड्या के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में शानदार नाबाद अर्धशतक जड़कर और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यादगार वापसी की.

इस जीत ने भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका अब तक के सबसे कम टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर पर भी सिमट गया.

इससे पहले उनका सबसे कम स्कोर भी भारत के खिलाफ था. 2022 में राजकोट में प्रोटियाज 87 रनों पर ऑल आउट हो गए थे.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत की खराब शुरुआत से मेहमान टीम का ये फैसला शुरुआत में सही लग रहा था लेकिन हार्दिक पांड्या की 28 गेंदों पर नाबाद 59 रनों की आक्रामक पारी और दूसरे बल्लेबाजों के उपयोगी रनों ने टीम को 175 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

176 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई और 12.3 ओवर में मात्र 74 रन पर ऑल आउट हो गई.

अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि पांड्या ने डेविड मिलर का बेशकीमती विकेट चटकाया.

सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर में 11 दिसंबर को खेला जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

T20 AGAINST SOUTH AFRICA
INDIA WON T20 AGAINST SOUTH AFRICA
HARDIK PANDYA
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20
INDIA WON T20 AGAINST SOUTH AFRICA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

GPS spoofing

भारतीय विमानन उद्योग में GPS स्पूफिंग जैसी बाधाओं पर है बीमा कंपनियों की नजर, व्यापक साइबर नीतियों के लिए डाल रही हैं दबाव

December 10, 2025 at 6:41 PM IST
TMC MP DOLA SEN

पश्चिम बंगाल चुनाव और अमित शाह के दौरे पर क्या बोलीं, TMC सांसद डोला सेन?

December 10, 2025 at 5:35 PM IST
BJP and Shiv Sena

भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़ेगी नगर निकाय चुनाव, क्या बोले अरविंद सावंत

December 10, 2025 at 4:31 PM IST
सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में 'व्हाइट कोबरा' की धूम

सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में 'व्हाइट कोबरा' की धूम, मालिक मांग रहे एक करोड़ 71 लाख कीमत

December 9, 2025 at 11:03 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.