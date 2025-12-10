हार्दिक पांड्या के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में शानदार नाबाद अर्धशतक जड़कर और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यादगार वापसी की.

इस जीत ने भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका अब तक के सबसे कम टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर पर भी सिमट गया.

इससे पहले उनका सबसे कम स्कोर भी भारत के खिलाफ था. 2022 में राजकोट में प्रोटियाज 87 रनों पर ऑल आउट हो गए थे.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत की खराब शुरुआत से मेहमान टीम का ये फैसला शुरुआत में सही लग रहा था लेकिन हार्दिक पांड्या की 28 गेंदों पर नाबाद 59 रनों की आक्रामक पारी और दूसरे बल्लेबाजों के उपयोगी रनों ने टीम को 175 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

176 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई और 12.3 ओवर में मात्र 74 रन पर ऑल आउट हो गई.

अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि पांड्या ने डेविड मिलर का बेशकीमती विकेट चटकाया.

सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर में 11 दिसंबर को खेला जाएगा.