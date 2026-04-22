भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. भारत महिला क्रिकेट टीम इस समय 0-2 से पीछे है और अगर यह मैच हारती है तो सीरीज गंवा देगी. ऐसे में स्मृति मंधाना से तेज शुरुआत और दीप्ति शर्मा से बेहतर ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिनका फॉर्म अब तक निराशाजनक रहा है. कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स को भी जिम्मेदारी निभानी होगी. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम 2-0 की बढ़त के साथ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है.