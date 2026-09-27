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भारत आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का करेगा इस्तेमाल: UNGA में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बताया लगातार आतंकवाद फैलाने वाला देश

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विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 1:50 PM IST

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीरियल प्रैक्टिशनर ऑफ टेररिज्म यानी लगातार आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा.  उन्होंने कहा, 'कल, लगातार आतंकवाद फैलाने वाले एक देश ने इस महासभा के सामने गलत बातें बताईं,  आतंकवाद को नॉर्मल बनाने और उसके नतीजों से बचने का दावा करने' के लिए तर्क दिए गए. ऐसा नहीं चलेगा. आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाने के हमारे अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा. दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ नहीं रह सकती. इस आधार पर बनी समझ पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे. आतंकवाद को पनाह देने वालों को अपने तरीके सुधारने होंगे.' उन्होंने आतंकवाद को शांति के लिए खतरा बताया और इससे मुकाबला करने की बात कही.  

जयशंकर ने होर्मुज स्ट्रेट का भी मुद्दा उठाया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों, नाविकों को निशाना बनाना बिल्कुल मंजूर नहीं है. उन्होंने पश्चिम एशिया में हिंसा पर भी अफसोस जताया और स्थायी शांति पर जोर दिया.  

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीरियल प्रैक्टिशनर ऑफ टेररिज्म यानी लगातार आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा.  उन्होंने कहा, 'कल, लगातार आतंकवाद फैलाने वाले एक देश ने इस महासभा के सामने गलत बातें बताईं,  आतंकवाद को नॉर्मल बनाने और उसके नतीजों से बचने का दावा करने' के लिए तर्क दिए गए. ऐसा नहीं चलेगा. आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाने के हमारे अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा. दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ नहीं रह सकती. इस आधार पर बनी समझ पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे. आतंकवाद को पनाह देने वालों को अपने तरीके सुधारने होंगे.' उन्होंने आतंकवाद को शांति के लिए खतरा बताया और इससे मुकाबला करने की बात कही.  

जयशंकर ने होर्मुज स्ट्रेट का भी मुद्दा उठाया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों, नाविकों को निशाना बनाना बिल्कुल मंजूर नहीं है. उन्होंने पश्चिम एशिया में हिंसा पर भी अफसोस जताया और स्थायी शांति पर जोर दिया.  

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