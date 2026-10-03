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'2047 तक हर सेक्टर में नंबर-1 होगा भारत', भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- गौपालकों का भला नहीं चाहती कांग्रेस

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'2047 तक हर सेक्टर में नंबर-1 होगा भारत' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 7:12 PM IST

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि 2047 भारत हर सेक्टर में नंबर वन पर होगा. गृह मंत्री ने भोपाल में सांची दुग्ध संघ परिसर में शुरू होने वाले फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया. इससे हर दिन 40 हजार लीटर से लेकर 3 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा. केंद्रीय मंत्री भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर गोपालकों के सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होने का दावा किया और कांग्रेस पर गोपालकों की उपेक्षा का आरोप लगाया. अमित शाह ने विपक्ष पर देश में नकारात्मक वातावरण पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि वो विरोध करने वाले कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए यहां आए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि 2047 भारत हर सेक्टर में नंबर वन पर होगा. गृह मंत्री ने भोपाल में सांची दुग्ध संघ परिसर में शुरू होने वाले फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया. इससे हर दिन 40 हजार लीटर से लेकर 3 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा. केंद्रीय मंत्री भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर गोपालकों के सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होने का दावा किया और कांग्रेस पर गोपालकों की उपेक्षा का आरोप लगाया. अमित शाह ने विपक्ष पर देश में नकारात्मक वातावरण पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि वो विरोध करने वाले कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए यहां आए हैं.

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