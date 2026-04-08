संघर्ष-विराम के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने "तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति" के अपने पहले के संदेश को दोहराया और कहा कि उसे उम्मीद है कि इस संघर्ष-विराम से लंबे समय तक स्थिरता बनी रहेगी. MEA ने कहा, "हम हुए संघर्ष-विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आएगी। जैसा कि हमने पहले भी लगातार कहा है, चल रहे संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीति ज़रूरी हैं." मंत्रालय ने कहा कि इस संघर्ष के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं। इसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते बिना किसी रुकावट के आवाजाही की आज़ादी और वैश्विक व्यापार के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया. मंत्रालय ने आगे कहा, "इस संघर्ष के कारण लोगों को पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते बिना किसी रुकावट के आवाजाही की आज़ादी और वैश्विक व्यापार का प्रवाह बना रहेगा." सरकार का यह बयान पश्चिम एशिया में हो रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बीच आया है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों ने ही आपसी दुश्मनी में दो हफ़्ते के विराम का संकेत दिया है.