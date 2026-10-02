यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, 15 नदियां उफान पर; हिमाचल-मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मौसम ने अलग-अलग तेवर दिखाए हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. यूपी में गंगा और शारदा समेत 15 नदियां खतरे के निशान के करीब हैं, जबकि बिहार के 253 गांवों में पानी घुस चुका है. इसके उलट, दक्षिण भारत के केरल और माहे में 2 से 7 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान है, वहीं तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

मध्य प्रदेश से 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई तय मानी जा रही है, जिससे पहले कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को मैदानी इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है.