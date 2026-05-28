देश के 15 से ज्यादा राज्यों में जल्द मौसम बदलने वाला है और भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले तीन दिनों तक बारिश, तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार 29 मई से 5 जून के बीच देश के 80-90 फीसदी हिस्सों में प्री-मानसून बारिश हो सकती है. वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है.