देश के करीब 50-60% हिस्से में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. वहीं, एक और मौसम प्रणाली के सक्रिय होने से 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य और उत्तर भारत में बारिश बढ़ सकती है. दूसरी ओर, तमिलनाडु में हीटवेव और उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी व उमस बनी हुई है. राजस्थान में अब तक 18% कम बारिश दर्ज की गई है. कश्मीर में लगातार क्लाउडबर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं. मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और कुछ में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे देश में मौसम का मिजाज बेहद असंतुलित बना हुआ है.