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बिहार-यूपी में नदियां उफान पर, लाखों लोग प्रभावित; हिमाचल में मानसून की विदा और राजस्थान में गर्मी का तेवर

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INDIA WEATHER AND FLOOD SITUATION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 2:47 PM IST

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देश के विभिन्न राज्यों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. बिहार में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने और तटबंध टूटने से सारण समेत 6 जिलों के करीब 255 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लगभग 4 लाख आबादी प्रभावित हुई है. वहीं, उत्तर प्रदेश में भले ही बारिश थमी हो, लेकिन गंगा और शारदा समेत 15 नदियां अब भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं.

इसके उलट, हिमाचल प्रदेश  से आज से लगभग सवा तीन महीने बाद मानसून की विदाई के आसार बन गए हैं. मध्य प्रदेश के कई जिलों में सूखे जैसे हालात हैं, जबकि राजस्थान में अक्टूबर के महीने में भी तेज गर्मी का दौर जारी है और पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है.

देश के विभिन्न राज्यों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. बिहार में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने और तटबंध टूटने से सारण समेत 6 जिलों के करीब 255 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लगभग 4 लाख आबादी प्रभावित हुई है. वहीं, उत्तर प्रदेश में भले ही बारिश थमी हो, लेकिन गंगा और शारदा समेत 15 नदियां अब भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं.

इसके उलट, हिमाचल प्रदेश  से आज से लगभग सवा तीन महीने बाद मानसून की विदाई के आसार बन गए हैं. मध्य प्रदेश के कई जिलों में सूखे जैसे हालात हैं, जबकि राजस्थान में अक्टूबर के महीने में भी तेज गर्मी का दौर जारी है और पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है.

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