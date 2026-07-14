बारिश के बावजूद क्यों प्यासा है भारत? आधे से ज्यादा जलाशयों में 50% से कम पानी, भविष्य के जल संकट की चेतावनी - INDIA WATER CRISIS
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Published : July 14, 2026 at 8:30 PM IST
देश के बड़े हिस्से में जुलाई के दौरान मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बन गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 6-7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश कम रहने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश जारी रहेगी. मध्य प्रदेश में इस बार अब तक 241.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 3% कम है. वहीं उत्तर प्रदेश में 1 जून से 13 जुलाई के बीच 161.6 मिमी बारिश हुई, जो औसत से 19% कम है. दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है. अरुणाचल प्रदेश में ITBP के 15 जवानों से संपर्क टूट गया है, जबकि असम में तटबंध टूटने से कई गांव और कृषि भूमि जलमग्न हो गई हैं.
देश के बड़े हिस्से में जुलाई के दौरान मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बन गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 6-7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश कम रहने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश जारी रहेगी. मध्य प्रदेश में इस बार अब तक 241.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 3% कम है. वहीं उत्तर प्रदेश में 1 जून से 13 जुलाई के बीच 161.6 मिमी बारिश हुई, जो औसत से 19% कम है. दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है. अरुणाचल प्रदेश में ITBP के 15 जवानों से संपर्क टूट गया है, जबकि असम में तटबंध टूटने से कई गांव और कृषि भूमि जलमग्न हो गई हैं.